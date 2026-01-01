Le Comité des Indices Boursiers a décidé lors de sa réunion, tenue lundi 29 décembre 2025, de mettre à jour, à partir du vendredi 2 janvier 2026, les échantillons de l’indice TUNINDEX et des indices sectoriels.

En fait, la société Les Ciments de Bizerte intégrera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels “2000 – Industries” et “2300 – Bâtiment et Matériaux de Construction”.

En contrepartie, la société “Air Liquide Tunisie” quittera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels “1000 – Matériaux de Base” et “1300 – Chimie”. De même, la société “Sanimed” quittera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels “2000 – Industries” et ”

2300 – Bâtiment et Matériaux de Construction”.

Le CIB a aussi décidé de mettre à jour l’échantillon de l’indice TUNINDEX20, en intégrant les valeurs MPBS et UNIMED, au détriment des valeurs ATL et CITY CARS, lesquels quitteront l’indice.

Pour rappel, “l’univers de l’indice est celui des 25 premières capitalisations boursières flottantes admises au marché principal des titres de capital de la Bourse, dont la période de séjour est supérieure à un mois, cotées en continu et qui resteront cotées en continu lors de la répartition annuelle des titres de capital cotés”.