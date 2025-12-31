Le mercredi 31 décembre 2025, le Coupe d’Afrique des Nations 2025 propose un rendez-vous décisif. Le Mozambique affronte le Cameroun lors du dernier match du groupe F. Le coup d’envoi retentit à 20h00 au Grand Stade d’Agadir, à Agadir. L’enjeu est clair : la qualification pour la phase à élimination directe.

Contexte et situation

Après deux journées, le groupe F reste ouvert. Le Cameroun compte 4 points après deux matchs. Le Mozambique suit avec 3 points. Une victoire qualifie directement l’équipe qui l’obtient. Un nul laisse place à des calculs selon les autres résultats du groupe.

Forme et dynamique récente

Le Mozambique affiche une dynamique irrégulière sur ses cinq derniers matchs : 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. L’équipe alterne pressing médian et phases de bloc bas.

Le Cameroun présente un bilan plus stable : 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite sur la même période. Les Lions Indomptables gèrent mieux les temps faibles et exploitent vite la transition offensive.

Classement et pression

Le Cameroun occupe la 2e place du groupe avec 4 points, à égalité avec le leader. Le Mozambique se classe 3e, à un point. Une défaite éliminerait presque à coup sûr les Mambas. Le Cameroun conserve une marge, mais rien n’est acquis.

Face-à-face récent

Les confrontations directes penchent nettement en faveur du Cameroun. Sur les cinq derniers duels, le Cameroun s’impose à quatre reprises. Le Mozambique ne compte aucune victoire sur cette série. Les Lions ont marqué plus du double de buts sur cette période.

Joueurs à suivre

Côté Cameroun, Vincent Aboubakar reste le point de fixation axial. Il pèse dans la surface et libère des espaces entre les lignes.

Côté Mozambique, Geny Catamo dynamise le jeu sur les côtés. Sa capacité à attaquer la profondeur peut déséquilibrer un bloc haut.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

Ce qu’on attend du match

Le Cameroun devrait imposer une pression haute dès l’entame. Le Mozambique cherchera les transitions rapides et les coups de pied arrêtés. L’intensité monte souvent après la pause. L’ambiance s’annonce tendue, avec un stade acquis à la cause du spectacle.

Guide pratique