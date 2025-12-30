Le projet de réhabilitation de l’église de Tinja à Bizerte pour en faire un centre culturel moderne a été approuvé, lundi, par la commission régionale des marchés publics.

Le président de la commission, Abdellatif Hemaid, a indiqué que les travaux, dont le coût s’élève à 3,4 millions, seront réalisés par une entreprise tunisienne.

Par ailleurs, une série de projets dans les domaines de l’approvisionnement en eau potable, l’éducation et l’infrastructure (5,6 millions de dinars) sont programmés dans la région, outre l’acquisition d’équipements au profit de l’hôpital universitaire Habib Bougatfa (434 mille dinars), a ajouté la même source.