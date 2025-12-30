La troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se poursuit ce mardi 30 décembre pour les groupes C et D. Les matchs se jouent simultanément au sein d’un même groupe.

Groupe C (17h)

Tanzanie – Tunisie : les Aigles de Carthage sont favoris, mais la Tanzanie cherche sa première victoire historique en CAN.

Ouganda – Nigeria : déjà qualifiés, les Super Eagles disputent ce match pour confirmer leur première place, tandis que l’Ouganda peut encore espérer les huitièmes en cas de victoire.

Groupe D (20h)

Bénin – Sénégal : match décisif pour la qualification, les deux équipes se disputent une des deux premières places du groupe.

Botswana – RD Congo : également en course pour la qualification, selon le classement final du groupe.