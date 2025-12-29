La phase de groupes s’achève ce lundi 29 décembre 2025. Les Groupes A et B livrent leur verdict final. Quatre rencontres déterminent les futurs qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Maroc et l’Égypte dominent pour l’instant les débats. Le suspense reste entier pour les autres nations.

FORME

Le Maroc impressionne par sa solidité. Les Lions de l’Atlas encaissent un seul but en deux sorties. L’équipe privilégie un bloc compact et une relance précise. En face, la Zambie cherche encore son premier succès. Elle mise sur une défense basse et des contres rapides. L’Égypte réalise un parcours parfait avec deux victoires. L’Afrique du Sud alterne le bon et le moins bon mais garde son destin en main.

CLASSEMENT

Groupe A : 1. Maroc (4 pts, +2), 2. Mali (2 pts), 3. Zambie (2 pts), 4. Comores (1 pt).

Groupe B : 1. Égypte (6 pts), 2. Afrique du Sud (3 pts), 3. Angola (1 pt), 4. Zimbabwe (1 pt).

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

FACE-À-FACE

Le Maroc affronte la Zambie à 20h00. Un match nul assure la qualification marocaine. La Zambie doit gagner pour espérer doubler le Mali. Dans le Groupe B, l’Égypte défie l’Angola. Les Pharaons veulent valider leur première place. Le duel entre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud s’annonce électrique. Les Sud-Africains se qualifient en cas de victoire.

JOUEURS À SUIVRE

Achraf Hakimi (Maroc) : Le latéral droit multiplie les montées offensives. Son apport reste vital pour briser les lignes adverses.

Mohamed Salah (Égypte) : L’attaquant vedette guide son équipe. Sa précision dans le dernier geste fait la différence.

Patson Daka (Zambie) : Il représente la menace principale en profondeur.

Percy Tau (Afrique du Sud) : Le meneur de jeu doit éclairer le jeu sud-africain.

ATTENTES

Les matchs du Groupe B promettent une intensité maximale dès le coup d’envoi. Le Zimbabwe joue son va-tout et doit prendre des risques. Dans le Groupe A, le Maroc veut dicter le rythme. Les Lions de l’Atlas souhaitent éviter toute surprise de dernière minute. La gestion mentale pèsera lourd sur ces rencontres couperets.