La sélection égyptienne de football a remporté une victoire face au Zimbabwe sur le score de 2 buts à 1, lundi soir au stade Adrar d’Agadir, lors de la 1ère journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025.

Les Zimbabwéens ont ouvert le score à la 20e minute par Prince Dube. Les Égyptiens ont ensuite égalisé à la 64e minute grâce à Omar Marmoush, avant de prendre l’avantage dans le temps additionnel par Mohamed Salah (90+1).

Plus tôt dans la journée, dans l’autre rencontre du groupe B, l’Afrique du Sud s’est imposée face à l’Angola sur le score de 2-1.

À l’issue de cette première journée, l’Égypte et l’Afrique du Sud occupent la tête du classement du groupe B avec trois points chacune.

Les prochaines rencontres du groupe B sont programmées vendredi. L’Angola affrontera le Zimbabwe, tandis que l’Égypte sera opposée à l’Afrique du Sud.