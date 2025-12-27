Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a qualifié de « frustrant » le match nul (1-1) concédé face au Mali, vendredi, lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025. Un résultat qu’il estime toutefois utile pour la suite de la compétition, au vu de l’intensité et des enseignements tirés de cette rencontre.

En conférence de presse d’après-match, Regragui a souligné la solidité de l’adversaire malien et reconnu que son équipe avait manqué d’efficacité dans les moments clés. « Nous avons affronté une solide équipe malienne. Nous pouvions tuer le match, mais ce nul va nous servir pour la suite. C’était une belle opposition », a-t-il déclaré.

Manque d’efficacité et exposition défensive

Le sélectionneur national a admis que ses joueurs avaient créé de nombreuses occasions sans parvenir à faire la différence. « Il faut être plus efficace dans ce genre de match », a-t-il reconnu, ajoutant que cette situation intervenait à un moment opportun de la compétition. « C’est mieux que ça arrive maintenant », a-t-il estimé.

Regragui a également pointé une exposition défensive excessive. « On a créé beaucoup d’occasions, mais ce que je regrette, c’est qu’on s’est trop exposé », a-t-il expliqué, évoquant une opposition qui a poussé les Lions de l’Atlas « jusqu’au bout », une situation peu fréquente ces derniers temps.

Objectif maintien de la première place

Malgré ce coup d’arrêt à la série de victoires, le sélectionneur reste confiant. « Ce match nul a arrêté notre série de victoires. On repart à zéro », a-t-il dit, tout en assurant que l’équipe allait monter en puissance. L’objectif demeure inchangé : terminer en tête du groupe A. « Nous allons continuer notre bonhomme de chemin. Notre objectif est de terminer premiers de notre groupe », a-t-il affirmé, saluant l’engagement et l’intensité de ses joueurs.

Incertitude autour d’Achraf Hakimi

Sur le plan de l’effectif, Regragui a indiqué que le retour d’Achraf Hakimi restait envisageable pour les matchs à élimination directe. Sa participation face à la Zambie, lors de la dernière journée de la phase de groupes, demeure toutefois incertaine. « On verra s’il pourra jouer face à la Zambie lundi », a-t-il précisé.

Déception côté joueurs

Désigné homme du match, le milieu de terrain Neil El Ainaoui a exprimé sa déception après la rencontre. « Ce n’est pas le résultat qu’on espérait. C’est un peu mitigé », a-t-il confié, appelant à corriger les erreurs et à se projeter rapidement vers le prochain rendez-vous.

Le joueur de l’AS Rome a rappelé que ce type d’opposition était attendu dans cette CAN. « Il faut trouver les solutions pour se créer plus d’occasions et marquer des buts », a-t-il insisté.

Situation du groupe A

À l’issue de cette deuxième journée, le Maroc conserve la tête du groupe A avec quatre points. La Zambie et le Mali suivent avec deux points chacun, tandis que les Comores ferment la marche avec une unité. Lors de la troisième et ultime journée, les Lions de l’Atlas affronteront la Zambie, lundi prochain à 20h00, au stade Prince Moulay Abdellah, pour valider leur qualification en huitièmes de finale.