À la veille du dernier match de groupes face à la Zambie, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a confirmé la disponibilité d’Achraf Hakimi. Les déclarations interviennent alors que le Maroc vise la première place de son groupe dans une CAN organisée à domicile.

Hakimi annoncé apte, après deux matches sans jouer

Walid Regragui a déclaré dimanche que le capitaine Achraf Hakimi est apte pour affronter la Zambie lors du dernier match de poule. Le joueur n’a pas été utilisé lors des deux premières rencontres du Maroc (victoire 2-0 contre les Comores, nul 1-1 contre le Mali).

Selon Reuters, Regragui a aussi remercié le Paris Saint-Germain pour la prise en charge médicale et la libération anticipée du joueur afin d’accélérer sa récupération.

Objectif de groupe : gagner et « rester à Rabat »

Devant les médias, Regragui a présenté la rencontre contre la Zambie comme décisive, en soulignant l’intérêt de finir premier pour des raisons sportives et d’organisation (notamment rester basé à Rabat, selon ses propos).

Ahram Online (AFP) indique qu’une victoire contre la Zambie assurerait au Maroc la première place de sa poule, tandis qu’un nul garantirait aussi une qualification pour la phase à élimination directe.

Repères tournoi : calendrier et contexte CAN 2025

Le calendrier officiel de la compétition (CAF) situe la CAN au Maroc sur la période 21 décembre 2025 – 18 janvier 2026 et liste la rencontre Zambie–Maroc dans la phase de groupes.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF