Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la sélection marocaine affronte la Zambie, ce lundi 29 décembre 2025, à l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Lors de son entrée en lice, la Zambie a réussi à accrocher le Mali (1-1), grâce à une réalisation tardive de Patson Daka dans le temps additionnel (90+2’), permettant aux Chipolopolo d’empocher un point précieux. De son côté, le Maroc a parfaitement lancé son tournoi en s’imposant face aux Comores (2-0). Les buts de Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi ont permis aux Lions de l’Atlas de prendre la tête de leur groupe dès la première journée.

Évoluant à domicile, le Maroc apparaît comme l’un des grands favoris de cette CAN 2025. La sélection dirigée par Walid Regragui reste sur une dynamique impressionnante, marquée notamment par des sacres récents en Coupe arabe et en Championnat d’Afrique des nations, ainsi qu’une demi-finale historique lors de la dernière Coupe du monde. Les Marocains ont également dominé leur groupe de qualification pour le Mondial 2026 en réalisant un parcours sans faute.

Diffusion TV et horaire

La rencontre Zambie – Maroc se disputera au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le coup d’envoi est prévu à 20h (heure française). Le match sera retransmis en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1