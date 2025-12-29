La Tunisie et le Royaume d’Arabie saoudite ont signé, ce dimanche à Riyadh, un programme exécutif de coopération entre l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) et l’Agence de presse saoudienne (SPA) à l’issue de la réunion de la Commission mixte tunis-saoudienne.

Cet accord vise à renforcer l’échange d’informations et la collaboration médiatique entre les deux pays.

Au cœur de cet accord, chaque agence deviendra la source principale et de référence de l’autre pour toute diffusion de contenu médiatique relatif à son pays.

Les principaux axes de coopération portent sur la production médiatique conjointe. Les deux agences collaboreront à la création de contenus journalistiques et audiovisuels, notamment sur les réalisations de la Commission mixte tuniso-saoudienne, en vue d’une diffusion simultanée sur leurs plateformes numériques respectives.

Un autre axe concerne la formation et le renforcement de l’expertise, à travers l’élaboration de programmes de formation dans des domaines clés tels que le journalisme, la photographie, l’utilisation des technologies modernes et de l’intelligence artificielle dans la production de l’information. Un programme d’échange d’expertises et de transfert de connaissances sera également mis en place.

Le programme prévoit aussi l’évaluation des nouveaux services. Une équipe de travail conjointe examinera les services d’information émergents de chaque agence afin d’identifier les opportunités de coopération.

Enfin, les deux parties mettront en place un mécanisme de coordination visant à améliorer la visibilité et à développer leurs relations avec les médias régionaux et internationaux, dans l’objectif de diffuser un contenu positif sur les deux pays. Elles s’engagent également à échanger un calendrier des principaux événements nationaux, accompagné des dénominations officielles et des titres protocolaires à utiliser, afin d’en faciliter la couverture médiatique.

Ce programme exécutif prévoit en outre l’organisation de réunions annuelles, de conférences et d’ateliers de travail destinés à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’information.