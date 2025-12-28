Inter Milan se déplace à Bergame ce dimanche 28 décembre pour affronter l’Atalanta lors de la 17e journée de Serie A. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 au New Balance Arena.

Les deux équipes arrivent sur cette confrontation avec des performances similaires : chacune a remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat. L’Inter, leader avec 33 points, affiche une attaque redoutable (13 buts inscrits lors des cinq derniers matches) et une défense solide (seulement 3 buts encaissés). Les Nerazzurri restent invaincus face à l’Atalanta sur leurs cinq dernières confrontations, un avantage psychologique non négligeable.

De son côté, l’Atalanta, neuvième avec 22 points, vise les places européennes. Avec 10 buts marqués et 5 encaissés lors de ses cinq dernières sorties, l’équipe de Gasperini peut compter sur une attaque efficace, mais devra surmonter son historique défavorable contre l’Inter.

Ce match s’annonce donc crucial : l’Inter cherchera à consolider sa première place, tandis que l’Atalanta tentera de rompre sa série de défaites face aux Milanais.

La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN.