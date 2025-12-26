La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri a annoncé, jeudi, au cours d’une séance de travail avec les représentants des ministères concernés, le lancement d’un plan national de prévention de la drogue chez les enfants et les adolescents, dans le cadre de l’initiative nationale participative pour la prévention des risques liés aux drogues.

Au cours de cette réunion qu’elle a présidée, la ministre a affirmé que ce plan qui sera axé essentiellement sur la prévention, constitue un support supplémentaire à l’effort national de lutte contre la drogue, insistant sur le fait que cette initiative doit avoir un caractère prospectif, préventif et réel.

Elle a souligné l’importance de l’unité du discours et des messages des différents intervenants pour garantir sa mise en œuvre avec l’efficacité requise.

Jebri a mis l’accent sur l’engagement de la Tunisie dans la lutte contre les risques liés aux drogues et le renforcement des programmes et mécanismes nationaux mis en place pour faire face à ce fléau, compte tenu des menaces qu’il représente pour les groupes et les individus, en particulier les enfants, les adolescents et les familles.

À cette occasion, elle a salué les efforts déployés par les divers partenaires ayant contribué à la mise en œuvre de l’initiative nationale participative pour la prévention des risques liés aux drogues en 2025, relevant la nécessité de poursuivre le travail collectif et en réseau pour lutter contre les phénomènes et les comportements à risque.

Au cours de la séance de travail, une présentation a été faite par les deux experts chargés d’élaborer le plan national de prévention de la drogue chez les enfants et les adolescents, à savoir la spécialiste en toxicomanie et communication Faten Idriss, et le sociologue et expert en toxicomanie, Hedi Dahman.

Des propositions et recommandations ont été émises par les représentants des ministères participants, qui ont signalé que la famille est la première ligne de défense pour protéger les enfants, les jeunes et tous les membres de la société contre les dangers liés aux drogues, soulignant l’importance de mobiliser toutes les parties intervenantes, de renforcer la vigilance, de réaliser des recherches et des études spécialisées, de diversifier les moyens de sensibilisation, d’établir des partenariats efficaces, et de renforcer la contribution des médias, des organisations et des associations, et la formation dans ce domaine.