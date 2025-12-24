Un comitÃ© national chargÃ© de la mise en Å“uvre du Programme intÃ©grÃ© de suivi et dâ€™Ã©valuation (IMAP) sera prochainement crÃ©Ã© en Tunisie. Cette initiative a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e lors dâ€™une rÃ©union de concertation organisÃ©e lundi par le ministÃ¨re de lâ€™Environnement, qui a Ã©galement marquÃ© le lancement officiel du projet EcAp Med Plus.

FinancÃ© par lâ€™Union europÃ©enne, ce projet vise Ã renforcer les capacitÃ©s institutionnelles et techniques de sept pays du sud de la MÃ©diterranÃ©e, dont la Tunisie. Il sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie rÃ©gionale destinÃ©e Ã amÃ©liorer la surveillance environnementale, Ã consolider la coopÃ©ration et Ã progresser vers le Bon Ã‰tat Ã‰cologique (BEE) en MÃ©diterranÃ©e.

Selon la page Facebook du Specially Protected Areas Regional Activity Centre (SPA/RAC), centre de lâ€™ONU pour la biodiversitÃ© marine (PNUE/PAM), la rÃ©union, Ã laquelle ont participÃ© plus de 50 reprÃ©sentants du ministÃ¨re, dâ€™institutions nationales, dâ€™universitÃ©s, de centres de recherche et du Programme des Nations Unies pour lâ€™environnement / Plan dâ€™action mÃ©diterranÃ©en (PNUE/PAM), a permis de dÃ©finir le mandat, la composition et le plan de travail du futur comitÃ© national IMAP.

Les Ã©changes ont portÃ© sur la prÃ©sentation de la politique dâ€™approche Ã©cosystÃ©mique 2026â€“2035, du troisiÃ¨me cycle de lâ€™IMAP ainsi que des activitÃ©s prÃ©vues en Tunisie dans le cadre dâ€™EcAp Med Plus. Les participants ont Ã©galement dressÃ© le bilan du programme national de surveillance environnementale (2018â€“2023) et identifiÃ© les besoins pour son renforcement.

Une feuille de route nationale a Ã©tÃ© Ã©laborÃ©e afin dâ€™actualiser le programme IMAP conformÃ©ment aux exigences rÃ©gionales. Ce projet sâ€™appuie sur les rÃ©alisations des trois phases prÃ©cÃ©dentes (EcAp MED I, II et III) et contribue Ã la rÃ©alisation des Objectifs de dÃ©veloppement durable en MÃ©diterranÃ©e.