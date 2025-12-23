Sous le slogan “Suivez le point “, la 11ème édition du festival de Hajouja à Sfax se tiendra du 26 décembre courant au 13 janvier 2026, une initiative de l’Association du festival de Hajouja à Sfax, après un an d’absence.

Lors d’une conférence de presse tenue samedi, le président de l’Association du Festival de Hajouja à Sfax, Noureddine Bouguecha, a déclaré que le choix du thème de cette année vise à mettre en valeur le patrimoine de la région, et plus particulièrement les arts de la couture, du tissage et de la broderie, considérés comme des espaces créatifs essentiels pour la région de Sfax et un pilier de son identité collective.

Il a expliqué que le choix de ce slogan dépasse la simple orientation technique il devient un appel artistique à refléter le caractère distinctif de la région, à reconnecter les générations à leur patrimoine et à faire revivre les savoir-faire d’antan face aux transformations de l’ère numérique.

Le programme de cette édition vise à collecter et documenter les savoir-faire traditionnels liés à la couture et au tissage, valorisant ainsi le patrimoine immatériel associé au tissage, à ses motifs et à ses exigences. Il permet également à recueillir les témoignages et les expériences des artisans, à documenter les outils et les publications traditionnels, à proposer des ateliers pédagogiques et interactifs, et à établir des collaborations avec des chercheurs et des institutions académiques spécialisées.

Il a souligné que “cette nouvelle édition du festival Hajouja se distingue par une approche novatrice qui intègre les technologies modernes au patrimoine traditionnel grâce à l’intelligence artificielle dans différents volets du programme. Ceci permettra de créer une plateforme culturelle qui ravive la mémoire collective et transforme les savoir-faire traditionnels oubliés en outils efficaces pour construire un présent riche et un avenir plus ancré dans les racines culturelles.”

Le programme du festival se déploie sur plusieurs sites, notamment la Place de la Culture de Chihia, le Théâtre Municipal, le Complexe Culturel Mohamed Jamoussi et la Plage du Casino. A l’ouverture, le public pourra notamment découvrir un spectacle équestre, une cérémonie liée au mariage traditionnel (Jahfa) et une démonstration de tissage outre une soirée autour d’un feu de joie.

Les jours suivants, le public pourra apprécier des spectacles musicaux tels que la Hadhra de Sfax, de la Takhmira et des tambours Kerkennah, ainsi que des ateliers de tissage, de peignage, de broderie, du point Kerkennah et de tissage de laine.

Un conférence sur ” Le point : passé et présent” et l’histoire du tissage, animé par Najima Tay Tay de l’Association marocaine du tissage, est prévue.

Pour clôturer le festival, une baignade du Nouvel An sera organisée à la plage du Casino le 1er janvier outre la programmation d’un marché de Hajouja et une dégustation des plats traditionnels composés de “Rfissa ” et de ” Foul Mdamess “.

Les intervenants ont souligné l’importance de ce festival et ont évoqué la possibilité de l’inscrire au patrimoine mondial de l’UNESCO.