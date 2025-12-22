Le directeur de la foire commerciale de Bizerte Mehdi Bratli, a indiqué que plus de 70 petites et moyennes entreprises participent à la 11ème édition de la foire commerciale de Bizerte, qui se tient chaque année à l’espace de la foire internationale de Bizerte située dans la zone touristique de Sidi Salem.

Le responsable a souligné dans une déclaration à la TAP que cette édition, qui a été organisée en coordination avec l’Union régionale du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, sous la présidence de Hichem Cherif et le comité d’organisation des foires se poursuivra jusqu’au 5 janvier 2026.

Il a précisé que le comité d’organisation de la foire a veillé à favoriser toutes les conditions d’accueil des exposants et à offrir une opportunité renouvelée aux entrepreneurs pour promouvoir leurs activités et leurs produits, tout en permettant aux clients d’acheter de nouveaux produits à valeur ajoutée et à des prix abordable accéder à cette page.