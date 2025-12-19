Placé sous le thème ” L’Essence du Patrimoine”, le 13ème festival du Tourisme et du Patrimoine de Bouhlel dans le gouvernorat de Tozeur, aura lieu du 22 au 24 décembre. Le directeur du festival, Habib Zaoui, a indiqué que le programme met en relief la richesse du patrimoine culturel et géographique de la région, avec pour objectif de promouvoir le tourisme et de dynamiser l’activité culturelle et économique.

Le festival démarre sur la place dédiée pour cette manifestation, face au mausolée de Sidi Bouhlel, par un spectacle théâtral intitulé “” Le Voyage du Village “, mêlant chants traditionnels, performances théâtrales et démonstrations équestres.

De nombreux artistes et poètes de renom participeront à cet événement, parmi lesquels figure la chanteuse de raï algérienne Abla, le musicien tunisien Adel Gousmia, l’ensemble Laghouat d’Algérie et l’artiste Sofien Gabsi.

Après la cérémonie d’ouverture, une série d’événements est prévue, allant de soirées artistiques et d’expositions et spectacles.

Une visite du mausolée de Sidi Bouhlel, une tradition observée chaque année par la population locale, est également au programme, ajoute selon la même source.

Les visiteurs pourront aussi assister à des performances de troupes soufies et participer à des ateliers d’arts visuels, notamment la création de fresques sur la façade d’un bâtiment local.

Le journée de la clôture, le site du festival, au mont Sidi Bouhlael, se démarquera par par diverses animations, avec notamment des spectacles d’arts populaires maghrébin par le troupe folklorique libyenne El Bartag. L’atmosphère sera aussi agrémentée de poésie folklorique, de démonstrations équestres et de la présence des habitants, tous célébrant le pèlerinage annuel au sanctuaire.

Le directeur du festival a expliqué que ce site, qui allie oasis et montagne et surplombe le Chott el-Jerid au sud, offrira aux visiteurs l’opportunité d’apprécier ces spectacles et de découvrir un riche patrimoine à travers l’artisanat et les savoirs liés à l’oasis. Il a ajouté que le festival contribue chaque année à stimuler et à revitaliser l’économie locale pendant les vacances d’hiver.