Chaque équipe qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 percevra au minimum 10,5 millions de dollars au titre de sa participation, a annoncé mercredi la Fédération internationale de football (FIFA). Sur ce montant, 1,5 million de dollars seront spécifiquement destinés à couvrir les frais de préparation des sélections engagées dans la compétition.

La Coupe du Monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Elle réunira, pour la première fois, 48 équipes participantes.

Une enveloppe globale en nette hausse

Selon la FIFA, un total de 727 millions de dollars sera distribué aux associations membres participantes. Cette enveloppe représente une augmentation de 50 % par rapport à celle allouée lors de l’édition précédente disputée au Qatar en 2022.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné que « la Coupe du Monde 2026 sera aussi historique en termes de contribution financière à la communauté mondiale du football ». Cette déclaration met en avant l’ampleur de l’effort financier consenti par l’instance internationale pour cette édition élargie du tournoi.

Décision prise par le Conseil de la FIFA

La décision relative à la répartition financière a été prise par le Conseil de la FIFA, réuni en marge de la finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA à Doha, au Qatar. Cette instance a validé les montants globaux ainsi que les dotations prévues selon le classement final des équipes participantes.

Sur les 727 millions de dollars annoncés, la plus grande part, soit 655 millions de dollars, sera directement attribuée aux 48 associations membres qualifiées sous forme de dotations. Ce montant marque une augmentation de 50 % par rapport à l’édition précédente.

Une répartition progressive selon le classement

La FIFA a détaillé la répartition des dotations en fonction des performances sportives. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2026 recevra 50 millions de dollars, tandis que le finaliste percevra 33 millions de dollars.

Les équipes classées à la troisième et à la quatrième place recevront respectivement 29 et 27 millions de dollars. Les formations terminant entre la 5e et la 8e place obtiendront 19 millions de dollars, contre 15 millions pour celles classées de la 9e à la 16e place.

Les équipes éliminées entre la 17e et la 32e place percevront 11 millions de dollars, tandis que celles classées entre la 33e et la 48e place recevront 9 millions de dollars.