L’ancien attaquant d’Arsenal et de l’équipe de France, Thierry Henry, sera honoré pour l’ensemble de sa carrière lors de la cérémonie « BBC Sports Personality of the Year ». Le trophée lui sera remis jeudi, à l’occasion de l’édition 2025 de cet événement annuel organisé par la BBC.

Cette distinction vient saluer le parcours d’un joueur largement considéré comme l’un des plus grands de l’histoire de la Premier League. Retraité depuis 2014, Henry s’est dit honoré d’être reconnu comme faisant partie intégrante de l’histoire du football anglais.

« Le football m’a tout donné »

Réagissant à cette annonce, Thierry Henry a déclaré : « Le football m’a tout donné et j’ai tout donné à ce sport ». Une phrase qui résume une carrière marquée par la longévité, la régularité et l’impact au plus haut niveau, notamment sous les couleurs d’Arsenal.

L’attaquant français a disputé 377 matchs avec les Gunners, lors de deux passages au club, pour un total de 228 buts inscrits. En 2005, il a dépassé Ian Wright pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du club londonien, un record qui reste une référence à Arsenal.

Un palmarès marquant en Angleterre

Durant son passage en Premier League, Thierry Henry a remporté trois FA Cups et deux titres de champion d’Angleterre. L’un des faits les plus marquants de sa carrière reste la saison 2003-2004, au cours de laquelle Arsenal, surnommé les « Invincibles », a terminé le championnat invaincu.

Sur le plan individuel, Henry a remporté le Soulier d’or de la Premier League à quatre reprises. Il a également été nommé dans l’équipe de l’année de la Professional Footballers’ Association (PFA) pendant six saisons consécutives, illustrant sa constance au plus haut niveau.

Records et reconnaissance durable

Thierry Henry détient aussi le record conjoint, avec Kevin De Bruyne, du plus grand nombre de passes décisives sur une seule saison de Premier League, avec 20 offrandes. Un chiffre qui souligne son influence dans le jeu au-delà de son efficacité devant le but.

Le Prix pour l’ensemble de la carrière de la BBC avait été attribué en 2024 à la légende britannique du cyclisme Sir Mark Cavendish. Parmi les précédents lauréats figurent notamment Billie Jean King, Pelé, Sir Bobby Charlton, la baronne Tanni Grey-Thompson, Sir David Beckham, Dame Jessica Ennis-Hill et Sir Chris Hoy, inscrivant Thierry Henry dans une liste prestigieuse de figures du sport mondial.