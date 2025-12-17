La 19e journée du championnat Elite de handball, disputée mardi 16 et mercredi 17 décembre, a confirmé la solidité de l’Espérance Sportive de Tunis en tête du classement. En déplacement à Moknine, les Sang et Or se sont imposés avec autorité face au SC Moknine (32-24), portant leur total à 55 points après 19 matches.

Derrière, le Club Africain conserve sa deuxième place malgré un nul concédé à domicile face à l’Étoile Sportive du Sahel (27-27), mardi au Gorjani. Ce partage des points maintient les Clubistes à 52 unités, tandis que l’ESS reste troisième avec 46 points.

Succès importants à l’extérieur

La journée a également souri à l’EBS Béni Khiar, vainqueur à Teboulba face à l’AS locale (30-24), et au CH Ksour Essef, qui s’est imposé sur le parquet de l’AS Hammamet (26-24). À Jammel, le CHB Jemmel a arraché une courte victoire contre le Stade Tunisien (28-27), un succès précieux dans la course au milieu de tableau.

Match arrêté à Mahdia

La rencontre entre l’EM Mahdia et le CS Sakiet Ezzit n’a pas été à son terme. Le match a été arrêté à la 8e minute en raison d’un terrain impraticable. Il sera rejoué le 23 décembre [à vérifier si changement ultérieur].

Classement : l’écart se creuse en tête

Au classement, l’Espérance ST creuse l’écart sur ses poursuivants directs. Le Club Africain et l’Étoile du Sahel complètent le podium, tandis que le CS Sakiet Ezzit et le SC Moknine restent bien placés dans le haut du tableau, malgré un match en moins pour Sakiet Ezzit.

En bas de classement, l’AS Teboulba ferme la marche avec 21 points après 19 journées.