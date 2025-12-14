Adoptée dans un contexte économique tendu, la Loi de finances 2026 confirme une stratégie de continuité budgétaire. Le recours à l’endettement, les garanties de l’État et le rôle accru de la Banque centrale structurent un texte qui privilégie la stabilité financière plutôt que la rupture.

Une loi de finances sous contrainte structurelle

La Loi de finances 2026 s’inscrit dans un environnement marqué par des marges budgétaires étroites. L’objectif affiché n’est pas une relance massive, mais la gestion de l’équilibre. Dès ses premiers articles, le cadre est posé : les recettes ordinaires de l’État demeurent insuffisantes pour couvrir l’ensemble des dépenses, et le déficit conserve un caractère structurel.

Pour y faire face, le gouvernement retient une combinaison classique de leviers : emprunts intérieurs, financements extérieurs et facilités de trésorerie. Cette architecture financière traduit une approche pragmatique, visant à assurer la continuité de l’action publique et le respect des engagements de l’État, sans engager de réorientation majeure de la politique budgétaire.

L’endettement comme pilier de la stabilité

Le texte confirme le rôle central de l’endettement dans le financement du budget 2026. L’État est autorisé à mobiliser des ressources sur les marchés, tant domestiques qu’internationaux, afin de couvrir ses besoins de financement. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des exercices précédents, où l’accès au crédit demeure un instrument essentiel de stabilisation budgétaire.

La loi entérine également la possibilité de recourir à des financements islamiques, à travers des émissions de sukuk, renforçant la diversification des sources de financement sans modifier la trajectoire globale.

L’État garant, acteur clé du dispositif financier

L’un des marqueurs du texte réside dans le rôle accordé à l’État en tant que garant financier. La Loi de finances 2026 autorise explicitement la garantie de l’État pour des prêts et des émissions de sukuk, confirmant une stratégie fondée sur la mobilisation de la crédibilité souveraine afin de sécuriser les financements.

Ce choix traduit une volonté de rassurer les créanciers et de contenir les coûts de financement, dans un contexte où la perception du risque reste un facteur déterminant.

Banque centrale et Trésor : une articulation assumée

Autre levier sensible : les facilités accordées par la Banque centrale au Trésor. Encadrées juridiquement mais significatives, elles illustrent l’articulation étroite entre politique budgétaire et politique monétaire. Sans constituer une rupture, ce dispositif confirme le rôle de la Banque centrale comme soutien indirect de la liquidité de l’État.

Stabilité des effectifs et gestion prudente

La Loi de finances 2026 ne prévoit ni réduction brutale ni expansion notable des effectifs publics. La stabilisation de la masse salariale s’inscrit dans une logique de maîtrise des charges, cohérente avec l’objectif général de préservation des équilibres.

Un budget de pilotage

En filigrane, le texte révèle une gouvernance financière prudente, parfois défensive. L’enjeu n’est pas de transformer le modèle économique, mais de tenir la trajectoire, honorer les engagements de l’État et préserver la capacité de paiement. La Loi de finances 2026 apparaît ainsi comme un budget de pilotage, axé sur la continuité et la gestion du risque, plutôt que sur la rupture.