Le sélectionneur de l’équipe nationale soudanaise, Kwesi Appiah, a annoncé la liste des joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Cette publication fixe le cadre sportif dans lequel le Soudan abordera la compétition continentale.

Une sélection officialisée à quelques jours du tournoi

L’annonce intervient à l’approche immédiate de la CAN. Elle précise les options retenues par le staff technique pour composer le groupe appelé à représenter le Soudan. Aucun commentaire supplémentaire n’a été communiqué sur les critères de sélection ou les objectifs assignés à l’équipe pour le tournoi.

La liste des joueurs convoqués

Gardiens de but :

Ali Abou Aichrine, Mohamed Annour, Mounjid Annil.

Défenseurs :

Mohamed Arnaq, Tayeb Abderrazak, Mostafa Karchoum, Yasser Awad, Bakhit Khamis, Mazine Mhamedine, Iwad Zayed, Ahmed Tabanja, Mohamed Kasra.

Milieux de terrain :

Abou Aqla Abdellah, Wali Eddine Khoder, Abderrazak Yaâkoub, Ammar Tayfour, Salah Eddine Adel, Moussa, Chadi Ezeddine, Ammar Younes.

[cohérence à vérifier] : le prénom « Moussa » est mentionné sans nom de famille.

Attaquants :

Yasser Mozamel, Mohamed Abderahmane, John Manu, Mohamed Issa, Aboubkr Issa, Al Azouli Nouh, Mohamed Assad.

Le calendrier de la phase de groupes

La sélection soudanaise connaît également son programme en phase de groupes. Elle affrontera l’Algérie le 24 décembre, avant de rencontrer la Guinée équatoriale le 28 décembre. Le Soudan clôturera cette première phase face au Burkina Faso le 31 décembre. Ces trois rencontres détermineront l’issue de son parcours au premier tour.

Une étape clé avant l’entrée en lice

Avec cette liste, Kwesi Appiah finalise la préparation administrative et sportive avant l’entrée en compétition. Les joueurs retenus porteront les couleurs nationales lors d’un tournoi qui rassemblera les meilleures sélections du continent africain au Maroc.

L’annonce officielle permet désormais d’identifier les forces en présence et les échéances à venir pour le Soudan, engagé dans une phase de groupes qui s’annonce relevée, face à des adversaires déjà connus.