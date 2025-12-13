Tunis, 13 décembre — Le temps prévu pour samedi sera marqué par une atmosphère localement brumeuse en début de journée, avant l’apparition de passages nuageux sur la majorité des régions du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Au fil de la journée, la couverture nuageuse deviendra parfois dense sur les régions côtières de l’Est. Ces zones connaîtront quelques pluies éparses, sans indication de quantités significatives à ce stade. Le reste du territoire enregistrera un ciel passagèrement nuageux, sans précipitations signalées.

Les vents souffleront du secteur Est. Ils seront relativement forts près des côtes nord et dans le Sud. Dans ces régions méridionales, ces vents pourront provoquer localement des phénomènes de sables et de poussières, susceptibles de réduire temporairement la visibilité.

Sur le plan maritime, la mer sera agitée dans le Nord ainsi que dans le golfe de Gabès. Elle restera peu agitée sur le reste des côtes. Ces conditions appellent à la prudence pour les activités maritimes, en particulier dans les zones concernées par une mer agitée.

Les températures connaîtront une légère hausse par rapport aux jours précédents. Les maximales oscilleront généralement entre 16 et 21 degrés sur la plupart des régions. Sur les hauteurs, elles se situeront autour de 14 degrés.

Dans l’ensemble, la journée de السبت sera caractérisée par un temps relativement stable, malgré la présence de nuages plus abondants sur l’Est et quelques pluies localisées. L’évolution des conditions météorologiques restera à suivre, notamment dans les zones côtières et le Sud, en raison des vents soutenus et des phénomènes associés.