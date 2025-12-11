MG Tunisie vient d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec la Fédération Tunisienne de Football (FTF), faisant de la marque un partenaire officiel des Aigles de Carthage.

Ce partenariat reflète la volonté de MG de soutenir un sport qui unit toute la Tunisie et de contribuer à l’élan d’énergie, de passion et d’espoir porté par des millions de supporters à travers le pays. En s’associant à l’équipe nationale, MG souhaite accompagner de près le parcours d’une jeunesse qui rêve, s’engage et se dépasse.

À travers cette collaboration, MG réaffirme son engagement à être une marque proche des Tunisiens, investie dans ce qui les rassemble et dans ce qui les fait vibrer.

M. Achraf Hizaoui, Directeur Général de MG Tunisie a déclaré à cette occasion: « Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à la Fédération Tunisienne de Football et aux Aigles de Carthage. Le football est bien plus qu’un sport : c’est une passion nationale qui rassemble les Tunisiens, transcende les générations et porte une immense énergie positive. Chez MG, nous partageons pleinement cette passion. Nous voulons être aux côtés des supporters, encourager notre équipe et accompagner la jeunesse tunisienne dans ce qui l’inspire et la motive. Ce partenariat est pour nous une manière de célébrer ce lien fort et sincère avec le public tunisien. »

Cette alliance marque une nouvelle étape dans l’engagement de MG Tunisie à soutenir des initiatives qui incarnent l’unité, l’excellence et l’ambition, des valeurs que partage également le football tunisien.

Un partenariat qui représente le début d’une aventure commune

MG Tunisie aborde cette collaboration avec une vision à long terme, portée par l’ambition de construire une relation solide, durable et véritablement fructueuse pour le football tunisien. La marque souhaite s’affirmer comme un partenaire impliqué, présent aux côtés de la Fédération et des Aigles de Carthage dans chaque étape décisive, en apportant son soutien, son énergie et ses valeurs à l’élan national.

MG Tunisie aspire également à accompagner l’équipe nationale dans les grands défis qui se profilent, notamment la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc et la Coupe du Monde 2026. À l’approche de ces échéances majeures, MG réaffirme sa volonté d’être un allié actif du succès des Aigles de Carthage, convaincue que le travail, la passion et la détermination partagée peuvent conduire le football tunisien vers de nouveaux sommets.