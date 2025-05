Voitures électriques, hybrides, SUV : MG accélère en Tunisie

La marque automobile MG continue de s’imposer sur le marché tunisien avec le lancement de trois nouveaux modèles, révélés lors d’une cérémonie officielle tenue le vendredi 23 mai 2025 au siège de la marque à Tunis. Ces nouveautés comprennent la MG Cyberster, première voiture de sport électrique décapotable du pays, le SUV MG ZS HEV, hybride familial, et le robuste MG RX9.

MG Cyberster : le roadster électrique qui bouscule les codes

Véritable vitrine technologique, la MG Cyberster est la première voiture décapotable 100 % électrique commercialisée en Tunisie. Avec ses lignes sportives, ses portes à ouverture en ciseaux et son toit rétractable en seulement 10 secondes, elle incarne le mariage entre performance, design et innovation.

MG ZS HEV : l’hybride star des familles tunisiennes

Déjà l’un des modèles les plus vendus du marché tunisien, le MG ZS HEV revient dans une version revisitée. Ce SUV hybride combine un moteur essence de 1,5 litre (102 ch) avec un moteur électrique (136 ch) et une batterie de 1,83 kWh. Il est équipé d’un écran tactile 12,3 pouces, du système MG Pilot d’aide à la conduite, d’une caméra de recul, et des connectivités Apple CarPlay et Android Auto.

MG RX9 : le confort haut de gamme sur tous les terrains

Pensée pour les amateurs de conduite confortable sur route comme sur chemins accidentés, la MG RX9 se distingue par sa silhouette élégante et massive. Elle est animée par un moteur turbo 2 litres délivrant 235 chevaux et un couple de 392 Nm, couplé à une boîte automatique à 9 vitesses. Ce SUV propose une transmission intégrale ou à deux roues motrices, un réservoir de 70 litres, une direction assistée électrique et des suspensions indépendantes à l’avant et à l’arrière, idéales pour les routes tunisiennes.