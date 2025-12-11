Le marché boursier a légèrement gagné du terrain sur la séance. Le benchmark a pris +0,07 % à 13209,6 points, dans un modeste volume de 4,8 MDt, selon Tunisie Valeurs.

Le titre WIFACK INTERNATIONAL BANK s’est adjugé la progression la plus soutenue de la séance. L’action de la banque islamique a affiché une hausse de 4,6 % à 7,740 Dt, sans drainer de flux.

Le titre TUNINVEST a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la société d’investissement a pris 4,5 % à 46,900 Dt. La valeur a brassé un volume global de 31 mille dinars sur la séance.

Le titre BH LEASING s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du leaseur a régressé de –4,3 % à 3,800 Dt. La valeur a été transigée à hauteur d’un mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SIAME a affiché un parcours boursier décevant sur la séance. L’action de la société a perdu –3,8 % à 2,790 Dt. La valeur a amassé de maigres échanges de 7 mille dinars sur la séance.

CARTHAGE CEMENT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du cimentier s’est bonifiée de 2,6% à 1,960 Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 823 mille dinars.