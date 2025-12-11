Le sélectionneur tunisien, Sami Trabelsi, a insisté sur la nécessité de dépasser la déception de la Coupe arabe pour la CAN Maroc-2025 (21 décembre – 18 janvier). Lors de la conférence de presse de jeudi, il a présenté la liste des 28 joueurs convoqués et affirmé que l’élimination précoce de la Tunisie en Coupe arabe n’affectera ni le moral ni le rendement de ses joueurs.

Une sélection basée sur le mérite et la disponibilité

La liste a été établie selon plusieurs critères : participation régulière en club, pleine disponibilité, contribution positive au groupe, et adéquation aux besoins de l’équipe nationale tant sur le plan technique que tactique. Trabelsi a précisé avoir choisi les joueurs les plus méritants et capables de faire la différence.

Quatre gardiens pour plus de sécurité

Le sélectionneur a justifié l’appel de quatre gardiens, incluant Sabri Ben Hassan en complément du trio de la Coupe arabe (Aymen Dahmène, Bechir Ben Saïd et Noureddine Farhati). L’objectif est de disposer d’au moins trois options par poste en cas d’imprévus techniques ou de santé.

Des jeunes talents en observation

Certains éléments prometteurs, comme Salim Bouasker (AS Roma) et Khalil Ayari (PSG), n’ont pas été inclus. Trabelsi explique qu’ils doivent acquérir davantage d’expérience et de maturité avant d’intégrer l’équipe A. Il a également évoqué l’absence d’Anis Ben Slimane, blessé et éloigné des terrains avec Norwich City.

Valorisation et renouvellement

La Coupe arabe a permis de tester certains joueurs qui ont gagné leur place, comme Mohamed Ben Ali, Houssem Tka, Ali Maâloul, Mohamed Ali Ben Romdhane et Seifeddine Jaziri. De nouveaux éléments, à l’instar d’Adem Arous (Kasımpaşa SK), ont été intégrés pour leur régularité et leur rendement en club. Trabelsi a insisté sur la « dévise de l’équité envers les méritants ».

Organisation et préparation

La FIFA a repoussé la date de libération des joueurs jusqu’au 15 décembre, mais la majorité rejoindra l’équipe avant le 13 décembre. La préparation se poursuivra normalement. Trabelsi a annoncé que la compétition sera abordée match par match, avec comme première étape la qualification au-delà de la phase de groupes, avant d’attaquer les phases à élimination directe.