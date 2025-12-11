Le salon international de l’emballage et des processus “Interpack” se tiendra du 7 au 13 mai 2026, au parc des expositions de Dusseldorf (Allemagne), à l’initiative de Messe Dusseldorf, a indiqué le Directeur d’Interpack à Messe Düsseldorf, Thomas Dohse.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue, mercredi 10 décembre 2025, au Caire (Egypte), le responsable a précisé qu’environ 2800 exposants en provenance de plus de 60 pays sont attendus à ce rendez-vous incontournable, qui se tient tous les trois ans. Les exposants proposent, lors de ce conclave, les technologies d’emballage et de traitement pour les produits alimentaires et les boissons, les produits de confiserie et de boulangerie, les médicaments et les cosmétiques, les biens de consommation non alimentaires, les articles industriels et les services connexes.

Le responsable a souligné qu’Interpack 2026 propose, ainsi, une large gamme de produit et services pour l’industrie de l’emballage, des machines d’emballage ainsi que les services d’emballage

Et de poursuivre que ce salon se concentre sur des enjeux futurs avec trois thèmes principaux à savoir:” la fabrication intelligente, les matériaux innovants et les compétences du futur “.

Dohse a, en outre, souligné qu’un pavillon sera dédié aux startups en plus d’un panel de discussion sur le thème “women in packaging” pour valoriser le rôle de la femme dans l’industrie de l’emballage.

Il a expliqué que le choix de tenir cette conférence de presse au Caire vise à inciter les sociétés égyptiennes à participer massivement au salon Interpack 2026.

Il a adressé un message aux entreprises des pays de l’Afrique du nord, dont la Tunisie, pour prendre part à ce conclave qui constitue, a-t-il dit, une plateforme idéale pour conclure des affaires et nouer des partenariats.

De son côté, la Directrice du département salons de la Chambre Tunisie allemande de l’industrie et du commerce (AHK) Tunisie, Jihéne Doss a révélé dans une déclaration à l’agence TAP, qu’un seul exposant tunisien opérant dans le domaine du packaging participera pour la première fois au salon Interpack 2026.

Et de poursuivre qu’une délégation tunisienne sera conduite par l’AHk Tunisie à cet événement en tant que visiteur en vue de prendre connaissance des nouveautés de processus de la production et le raffinage des produits et matériaux d’emballage.

La conférence de presse pour présenter le salon Interpack 2026 a été organisée par l’AHK Egypte en marge de la tenue de la 10ème édition du salon “Food Africa” qui se tient du 9 au 12 décembre 2025, au centre international des expositions d’Égypte. Ce salon réunit les professionnels de 45 pays spécialisés dans les produits frais, les dattes, les céréales et les aliments transformés.