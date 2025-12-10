Les opérations de cueillette des olives ont atteint un taux d’avancement de 20% au gouvernorat de Nabeul où la récolte est estimée à 90 mille tonnes contre 61 mille tonnes l’année précédente, en hausse d’environ 30%, selon le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Nabeul Imed El-Bey.

Il a souligné, à l’Agence TAP, que les 46 huileries opérationnelles cette saison (sur un total de 53 unités dans la région) subissent une forte pression, ce qui oblige l’agriculteur à attendre son tour pour transformer sa production jusqu’à environ deux semaines.

A cet égard, la même source a appelé les agriculteurs à décélérer les opérations de cueillette des olives en vue de réduire la pression sur les huileries et préserver ainsi la récolte, rappelant que le manque de la main-d’œuvre demeure l’un des problèmes majeurs confrontés par les agriculteurs pendant la saison de récolte des olives.

Au gouvernorat de Nabeul, les oliveraies couvrent une superficie d’environ 39307 hectares, ce qui représente 62% de la superficie totale consacrée aux arbres fruitiers dans la région.