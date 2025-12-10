Le Bayern Munich a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue des champions en s’imposant 3-1 face au Sporting Portugal, mardi soir, au stade Allianz Arena. Cette rencontre marque la première réaction du club allemand après sa seule défaite de la saison, concédée il y a deux semaines sur la pelouse d’Arsenal.

Une première alerte après la pause

La rencontre semblait mal engagée pour le Bayern. Après un premier acte maîtrisé, les Munichois ont été surpris dès le retour des vestiaires. Joshua Kimmich a involontairement inscrit un but contre son camp à la 54e minute, donnant l’avantage aux Portugais. Le Sporting Portugal pensait alors tenir un résultat important à l’extérieur.

Un retournement express

Le Bayern n’a cependant pas tardé à réagir. En cinq minutes, l’équipe allemande a inversé la situation grâce à Serge Gnabry, qui a égalisé à la 65e minute. Quatre minutes plus tard, Lennart Karl a inscrit le deuxième but pour les locaux, faisant basculer définitivement le match en faveur du Bayern. Jonathan Tah a ensuite conclu la victoire à la 77e minute, assurant un score final de 3-1.

Classement et perspectives

Grâce à ce succès, le Bayern Munich se hisse provisoirement à la deuxième place du groupe, avec 15 points en six matchs, à égalité avec Arsenal. Les Anglais, dernière équipe invaincue de la Ligue des champions cette saison, affrontent Bruges mercredi, un match qui pourrait modifier le classement final du groupe. Cette victoire renforce les chances des Bavarois de se qualifier pour les huitièmes de finale et relance le débat sur leur capacité à rivaliser avec les équipes de tête du tournoi.