La troisième édition de la manifestation des « Merveilles de la calligraphie arabe » organisée sous l’égide de l’Institut national du patrimoine, a ouvert ses portes hier, lundi, et se poursuivra jusqu’au 12 décembre au siège du Centre à Tunis.

De nombreux artistes et passionnés de calligraphie et d’ornementation islamique ont assisté à l’ouverture ainsi que les professeurs du Centre, outre une sélection des meilleurs calligraphes tunisiens, de calligraphes de l’Association tunisienne de la calligraphie et des étudiants du Centre.

L’exposition présente, selon un communiqué du Centre, une riche mosaïque artistique alliant expertise académique et créativité, offrant aux visiteurs une collection diversifiée d’œuvres qui reflètent la beauté de la calligraphie arabe et la variété de ses écoles et des styles.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du soutien aux arts traditionnels et de la promotion de la calligraphie arabe en tant qu’élément culturel majeur. Il permet également au public d’apprécier le savoir-faire des calligraphes et de se tenir informé des dernières créations dans cet art raffiné.

Les démonstrations et les ateliers se poursuivent tous les jours à partir de 9h00 destinés au public pour découvrir les merveilles de la calligraphie arabe.