“À pleins tubes”, tel est le titre choisi par la designer graphique, dessinatrice, illustratrice Nadia Dhab pour sa première exposition solo de peintures, pour un hymne de figuratif vêtu, dont le vernissage aura lieu le 13 décembre à 17h à la Galerie Kalysté à la Soukra. Le public pourra découvrir ses 50 œuvres jusqu’au 3 janvier 2026.

L’artiste a choisi d’aborder des thèmes qui lui sont chers, tels que la musique, la danse, l’amour, la famille et la liberté, dans un style où l’on entrevoit son empreinte liée à la bande dessinée et au “cartoon”, disciplines qu’elle pratique aussi.

A travers des tableaux de divers formats en acrylique et de couleurs tendres et chatoyantes, elle choisit des titres tels que “Loumima”, “Danseur éperdu”, “Douce transe” ou “Love me tender” pour s’exprimer.

Nadia Dhab explore tour à tour avec tendresse et passion l’univers des bonheurs simples, des sentiments humains, des émotions intenses et des sensations exaltées dans un hymne coloré d’espoir exalté.

Cette artiste tunisienne et française est née à Paris en 1970. Elle s’installe en Tunisie et suit le cursus des Beaux-Arts de Tunis pour se spécialiser dans le design graphique après des études de Communication en France.

Diplômes en poche, elle débute sa carrière professionnelle dans le secteur du cinéma, et travaille sur les décors de films tunisiens et internationaux durant quelques années et crée ensuite son propre studio en tant que designer graphique-directrice artistique, illustratrice freelance, métier qu’elle exerce depuis. Elle développe en parallèle la pratique de la peinture, essentiellement figurative, et prend part régulièrement à des expositions collectives d’art depuis 2001.

Dès 2012, Nadia Dhab se lance dans le dessin de presse, l’illustration et la bande dessinée, et participe à plusieurs projets, recueils et festivals autour de ces activités. Elle anime, dans ce cadre, périodiquement des ateliers en milieu scolaire, et participe à des expositions, en Tunisie et à l’international.

Elle est présente dans de très nombreuses expositions de groupe de peinture, dessins de presse et de bande dessinée, telles que l’exposition collective itinérante internationale de bandes dessinées organisées par Koshk Comics intitulée « World War III », qui a débuté à Malmö (Suède) en octobre 2017, l’exposition collective itinérante « Dessinons pour la Paix »(dans les lycées et collèges tunisiens), organisée par Cartooning for Peace en partenariat avec l’Institut Arabe des Droits de l’Homme de Tunis (IADH) et l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT–Tunisie), en septembre 2017.

Parmi les évènements auxquels elle a pris part, fgure l’exposition de groupe d’artistes arabes « North African-Middle Eastern Women Resisting with Art » organisée à Little Gallery Oregon State University (USA), (3 juillet- 14 septembre 2017) outre son exposition personnelle de dessins au Centre Socio-Culturel Tunisien de Bruxelles (Belgique) du 13 au 20 mai 2017, organisée par le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie dans le cadre du Premier Printemps Culturel Tunisien en Belgique.