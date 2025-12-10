Après une première édition organisée à la Maison des Arts du Belvédère (CNAV-Belvédère), Dar el Founoun, le Salon national des arts plastiques tiendra sa deuxième édition en 2026 au Musée National d’Art Moderne et Contemporain de Tunis (Macam-Tunis).

Le Musée a annoncé l’ouverture des inscriptions pour cette édition multidisciplinaire, prévue du 24 janvier au 24 février 2026, à l’initiative du ministère des Affaires culturelles.

Les artistes sont invités à soumettre jusqu’à trois œuvres par participant dans les disciplines de la peinture, sculpture, photographie, gravure, céramique et installation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 décembre à 17h30.

Les participants devront s’engager à respecter les règles relatives aux droits d’auteur et à la propriété intellectuelle. Le dossier d’inscription exige des informations personnelles ainsi qu’une description détaillée des œuvres. Le Macam-Tunis précise que toute utilisation d’images sera soumise à une stricte conformité juridique.

À travers ce Salon, le ministère entend repenser les mécanismes de gestion des subventions destinées aux artistes plasticiens, en élargissant l’accès à la participation aux créateurs de toutes les régions et de toutes les générations, gratuitement. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de décentralisation culturelle, mise en œuvre en coordination avec les délégations régionales aux Affaires culturelles.

Le Salon ambitionne de pallier le manque de galeries et d’espaces d’exposition dans plusieurs régions, afin de permettre à la commission d’achat d’accéder aux œuvres. Il vise également à stimuler la création dans les régions intérieures et à valoriser le patrimoine culturel local.

Lors de la première édition, tenue du 14 juin au 5 juillet 2025, 64 artistes, diplômés des écoles des beaux-arts et autodidactes, issus de nombreux gouvernorats, ont participé. Un comité d’achat a sélectionné des œuvres en vue de leur acquisition par le ministère.

Dans une déclaration aux médias, la ministre des Affaires culturelles a indiqué que ce rendez-vous sera organisé en deux sessions annuelles, en janvier et en juin. Selon l’éditorial du catalogue de la première édition, ce salon constitue une vitrine majeure des arts plastiques tunisiens et un levier stratégique de l’action culturelle de l’État.