L’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncé mardi dans un communiqué qu’elle sera chargée exclusivement de délivrer les certificats de santé pour l’exportation des produits végétaux et des produits d’origine végétale, à partir du 1er janvier 2026.

L’instance a précisé dans son communiqué, que cette mesure concerne tous les exploitants des établissements dans le secteur alimentaire, en particulier les exportateurs de produits végétaux et de produits d’origine végétale actuellement soumis à un contrôle technique lors de l’exportation, appelant toutes les entreprises et les acteurs économiques souhaitant obtenir le certificat de santé pour l’exportation à contacter les services compétents de l’INSSPA afin d’entamer les démarches nécessaires.

Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 25 de l’année 2019 en date du 26 février 2019 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des aliments pour animaux, vise à adapter le cadre juridique national aux normes et principes internationaux à même de renforcer la protection de la santé du consommateur et les opportunités d’exportation des produits alimentaires tunisiens vers les marchés internationaux permettant ainsi à l’état, de conclure des accords de reconnaissance mutuelle des certificats de conformité en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires.