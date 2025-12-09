Quelque 110 demandes de financement de microprojets au profit des familles vulnérables au gouvernorat de Gabès ont été examinées, mardi, par la commission régionale chargée de la mise en œuvre du programme d’autonomisation économique.

Les projets retenus bénéficieront d’un financement dans le cadre du programme d’autonomisation économique et d’appui à l’entreprenariat vert. Ils touchent aux secteurs de l’artisanat, des services, du transport des marchandises, de la coiffure, de la couture et de ramendage des filets de pêche notamment dans les régions de Gabès-ouest, Nouvelle Matmata, Menzel Habib et Gabès-ville.