Le coût du pèlerinage cette année a été fixé à 20 930 dinars, a indiqué le ministère des Affaires religieuses.

Sur sa page Facebook, le ministère précise que ce montant se répartit comme suit : 17 000 dinars au titre des frais d’hébergement et de services et 3 930 dinars correspondent au prix du billet d’avion fixé par la compagnie Tunisair.

Les candidats définitivement retenus ont été informés par l’envoi d’un message SMS, a ajouté le département des Affaires religieuses qui invite ces derniers à se présenter, à compter du mercredi 10 décembre, au bureau de poste le plus proche afin de s’acquitter de la totalité des frais de pèlerinage.

Un justificatif de paiement ainsi qu’une carte prépayée, destinée à être remise aux guichets uniques, leur seront délivrés, ajoute la même source.

Les candidats définitivement retenus sont, également, priés de se rendre au guichet unique de leurs gouvernorats respectifs, en vue d’achever les formalités de voyage conformément au calendrier préétabli.

Ils devront être munis de leur passeport, dont la validité devra s’étendre au-delà du 30 novembre 2026 et comporter au minimum deux pages vierges, ainsi que d’une photocopie dudit document et de deux photos d’identité sur fond blanc.

Le ministère rappelle, en outre, que tout candidat retenu doit présenter une attestation confirmant l’enregistrement de ses données biométriques via l’application dédiée, mise en place par les autorités saoudiennes.