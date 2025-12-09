L’Association tunisienne de défense du droit à la santé (ATDDS) organise une conférence, jeudi 11 décembre à Tunis, pour dresser le bilan de la couverture santé en Tunisie et formuler des propositions en vue d’atteindre la couverture santé universelle (CSU).

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la couverture de la santé universelle, célébrée cette année sous le thème : « Soins trop chers ? On en est malades ! ».

La rencontre vise à établir un état des lieux du système de santé tunisien, à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la CSU, à identifier les obstacles structurels entravant l’accès universel aux soins et à formuler des propositions concrètes pour une réforme du système, en faveur d’un accès équitable, universel et financièrement protégé.

Selon un communiqué de l’ATDDS, dont une copie est parvenue à l’agence TAP, la conférence intervient dans un contexte marqué par des dysfonctionnements croissants du secteur public, notamment après le décès tragique d’une jeune femme à Gafsa en juillet 2025, et face aux lacunes persistantes dans la protection sociale des catégories vulnérables, telles que les ouvrières agricoles.

Les débats porteront sur les principes de la CSU, le bilan de la couverture santé en Tunisie, les difficultés du système public, des cas concrets de défaillances, ainsi que des pistes pour aligner les politiques nationales sur les engagements internationaux, en particulier les Objectifs de développement durable (ODD).

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la CSU repose sur trois piliers : un accès équitable aux services de santé essentiels, une qualité garantie des soins et une protection financière évitant que les dépenses de santé ne plongent les ménages dans la pauvreté. Elle couvre un large spectre d’interventions, de la prévention aux soins palliatifs, et constitue un levier essentiel de justice sociale et de développement économique.