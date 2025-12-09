La première édition du colloque international « Cours et Patios en Méditerranée » se tiendra du 12 au 14 février 2026 dans la Médina de Tunis, placée sous l’égide de l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU). La rencontre est organisée en partenariat avec plusieurs laboratoires de recherche tunisiens, l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) et l’Association Villes Historiques de la Tunisie et de la Méditerranée (AVHTM).

Ce rendez-vous scientifique et culturel, annoncé sur une page Facebook dédiée, réunira chercheurs, architectes, artistes et praticiens autour de l’archétype méditerranéen de la maison à cour ou à patio, abordé sous ses multiples dimensions : historique, bioclimatique, sociale, philosophique et artistique.

Le colloque adopte une approche pluridisciplinaire articulée autour de quatre axes : le rôle structurant de la cour et du patio dans l’habitat méditerranéen et leurs qualités bioclimatiques et environnementales, les expériences sensibles et phénoménologiques qu’ils suscitent, et leur réinvention à travers les expérimentations architecturales, du XXᵉ siècle à leurs résonances contemporaines.

Face aux défis climatiques, sociaux et culturels actuels, le patio est réinterrogé en tant que modèle de durabilité environnementale et espace de reconnexion à soi, aux autres et à la nature.

Le programme comprendra des contributions scientifiques, des retours d’expérience et des installations artistiques.

Des invités représentant plusieurs pays méditerranéens, dont le Maroc, l’Égypte, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la France, prendront part à ce dialogue autour d’un patrimoine architectural partagé et vivant. Une visite guidée des patios emblématiques de la Médina de Tunis clôturera les trois jours de débats.