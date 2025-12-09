Les autorités ont décidé, lors d’une réunion tenue lundi au ministère du Commerce et du Développement des exportations, de constituer un stock de sécurité dans les unités de remplissage de bouteilles de gaz afin d’assurer un approvisionnement continu du marché, sans interruption, a indiqué le département dans un communiqué.

Présidée par le ministre Samir Abid, la réunion a regroupé des représentants des ministères de l’Industrie et de l’Intérieur, les PDG de la STIR et d’Agil, ainsi que des représentants d’entreprises privées du secteur et le président de la Chambre des distributeurs de bouteilles de gaz domestique.

Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les intervenants et d’assurer un échange régulier d’informations pour garantir un suivi efficace.

Il a également appelé à accorder la priorité aux régions de l’intérieur confrontées à des conditions climatiques difficiles lors de la distribution.

Les participants ont assuré que les unités de remplissage et les centres situés à Ben Arous, Bizerte et Gabès fonctionnent normalement et sans interruption, et que l’approvisionnement se déroule à un rythme régulier, sans problèmes techniques susceptibles de perturber la production ou la distribution.

Ils ont souligné que les préparatifs pour l’approvisionnement du marché en bouteilles de gaz domestique avaient débuté plus tôt que l’an dernier afin d’anticiper la hausse de la demande durant l’hiver, notamment grâce à la programmation préalable des importations et à l’augmentation des capacités de stockage.

Des quantités supplémentaires ont également été importées pour faire face aux vagues de froid, parallèlement aux opérations de maintenance effectuées dans les unités de remplissage, ont-ils ajouté.