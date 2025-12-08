Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, participe à la quatrième édition de la Conférence africaine des startup (ACS) qui se tient à Alger, du 6 au 8 décembre, à l’invitation du ministre algérien de l’Economie de la connaissance, des Start-up et de la Micro-entreprise, Noureddine Ouadah.

D’après un communiqué du ministère, la conférence réunit plus de 40 ministres des pays africains et de nombreux participants, experts dans le domaine de l’innovation technologique, de la numérisation et de l’intelligence artificielle, ainsi que des investisseurs, propriétaires de startups et entrepreneurs actifs dans ce secteur.

Ce sommet constitue une occasion pour un échange d’opinions entre les représentants des gouvernements et les entrepreneurs à travers des ateliers organisés sur les mécanismes permettant d’instaurer un climat propice au développement et à la pérennité des startups. Il offre également aux startups l’occasion d’échanger leurs expériences et de nouer des partenariats.

À cette occasion, le ministre de l’Economie et de la Planification a pris part à la cérémonie d’ouverture présidée par le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, assisté à des conférences thématiques et visité le pavillon national afin de soutenir les startups participantes au salon organisé en marge de la conférence.