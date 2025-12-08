Le Conseil d’Administration de TUNISAIR a annoncé, récemment, qu’il organisera, le 30 décembre 2025, l’Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie, durant laquelle les membres devront approuver les résultats de l’activité individuelle et celle du groupe Tunisair pour l’exercice 2022.

D’après un communiqué, publié sur le site de la Bourse de Tunis, l’AGO passera en revue, également, les Rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l’année 2022.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration du transporteur national organisera, le jour même, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Compagnie, pour délibérer sur la décision de continuer l’activité de la société.