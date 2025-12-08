Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé, lors de sa participation à une table ronde ministérielle organisée, samedi à Genève, par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la position de principe et constante de la Tunisie refusant d’être un pays de transit ou une terre d’installation pour les migrants en situation irrégulière.

Il a souligné que la mobilisation de ressources humaines et matérielles pour protéger les frontières tunisiennes ne saurait en aucun cas être “une forme de rejet de l’autre”, précisant que la Tunisie demeurera une terre de rencontre des civilisations, dès lors que les règles de séjour y sont respectées.

Cité dans un communiqué du ministère des affaires étrangères, Nafti a présenté les efforts déployés par la Tunisie pour contribuer à trouver des solutions pratiques au phénomène de la migration irrégulière, insistant sur le fait que ces efforts s’inscrivent dans une approche globale fondée sur le respect de la dignité des migrants victimes des réseaux de traite des personnes et sur le sauvetage des vies humaines.

Il a également indiqué, dans ce contexte, l’importance de concilier la dimension humaine avec les impératifs de sécurité, de développement, de partage des responsabilités et de coordination entre tous les partenaires régionaux et internationaux touchés par les fléaux de migration irrégulière.

Le ministre a, à cette occasion, évoqué les différentes mesures et dispositions opérationnelles prises par les autorités tunisiennes compétentes pour assurer le bon déroulement du processus de retour volontaire des migrants, en étroite coordination avec le bureau de l’OIM en Tunisie.

Il a, dans ce sens, insisté sur la nécessité de renforcer l’efficacité de cette démarche à travers une meilleure coordination régionale et internationale afin de freiner davantage et d’éliminer les activités des réseaux de traite des personnes.

La table ronde ministérielle, intitulée « La migration en Afrique à la croisée des chemins : de la coopération à la recherche de solutions », a réuni des ministres et responsables en charge du dossier migratoire dans plusieurs pays africains.

Par ailleurs, le ministre a eu un entretien avec la directrice générale de l’OIM, Amy Pope ainsi qu’avec plusieurs responsables de l’organisation.

Les discussions ont porté notamment les relations de coopération entre la Tunisie et l’OIM, ainsi que sur l’accélération des programmes de retour volontaire des migrants irréguliers vers leurs pays d’origine, avec un accompagnement visant à les aider à lancer des projets de développement dans leurs régions.

Nafti a également rencontré son homologue du Bénin. L’entretien a permis de saluer la coopération économique et universitaire existante entre les deux pays et de convenir d’une préparation adéquate de la prochaine échéance bilatérale, afin de développer davantage cette coopération et d’en élargir les perspectives.