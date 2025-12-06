Les villes tunisiennes de Nabeul et Sousse ont officiellement intégré le 4 décembre 2025 le Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO, a annoncé la Délégation permanente de la Tunisie auprès de l’UNESCO sur sa page Facebook.

Avec cette double adhésion, la Tunisie compte désormais trois villes au sein de ce réseau international, la capitale Tunis l’ayant rejoint dès 2016. Ce réseau, lancé en 2013 par l’UNESCO, vise à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie au niveau local. Il réunit aujourd’hui 425 villes dans 91 pays, offrant des opportunités éducatives à près de 500 millions de citoyens à travers le monde.

L’inclusion de Nabeul et Sousse reconnaît et vise à amplifier leurs efforts en matière de promotion de l’apprentissage à tous les niveaux de la société.