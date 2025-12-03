“Le programme national d’inclusion scolaire au profit des personnes en situation de handicap démarrera en janvier prochain”, a annoncé, ce mercredi, le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar.

S’exprimant lors d’un colloque national organisé en partenariat avec le ministère de l’éducation, à Tunis à l’occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap (le 3 décembre), Lahmar a précisé que la nouvelle vision de l’inclusion scolaire, élaborée conjointement avec le ministère de l’éducation, repose sur la formation d’enseignants de l’éducation sociale afin d’accompagner les élèves en situation de handicap dans les écoles, pour les soutenir et les encadrer tout au long de leur parcours scolaire.

Il a, en outre, indiqué que ces accompagnateurs, sont des diplômés du supérieur relevant des institutions de l’enseignement des adultes. “Ils suivront une formation spécialisée en inclusion scolaire, assurée par des experts du ministère de l’éducation et ce, pendant les vacances d’hiver”, a-t-il fait savoir.

Selon le ministre, le programme commencera en janvier prochain avec 260 accompagnateurs spécialisés en attendant d’atteindre environ 1 000 accompagnateurs dans une phase ultérieure.

De son côté, le ministre de l’éducation, Nourredine Nouri, a souligné l’importance du travail conjoint avec le ministère des affaires sociales pour unifier concepts et terminologies et concrétiser cette nouvelle approche de l’inclusion scolaire au service des élèves en situation de handicap.

Il a rappelé que la plupart des familles ayant des enfants en situation de handicap ne peuvent assurer les services d’un accompagnateur spécialisé, soit faute de moyens, soit en raison de la rareté de compétences qualifiées capables de répondre aux besoins de l’enfant tout au long de sa scolarité.

Pour sa part, Thameur Toukabri, chargé de la direction générale des personnes handicapées au ministère des affaires sociales, a indiqué que, dans un premier temps, les accompagnateurs travailleront prioritairement avec les élèves issus de familles à faible revenu, en attendant la généralisation progressive à tous les élèves concernés.

Par ailleurs, Nadia Ayari, directrice générale de l’enseignement primaire au ministère de l’éducation, a souligné que le programme national d’inclusion scolaire vise à faciliter l’intégration des enfants handicapés grâce à des acquis pédagogiques appropriés, des équipements adaptés et des accompagnateurs spécialisés.