L’Algérie débute la Coupe arabe ce mercredi 3 décembre à 13 h face au Soudan. Cette rencontre du groupe D se disputera au stade Ahman bin Ali, à Al-Rayyan (Qatar). Les Fennecs affronteront ensuite l’Irak et Bahreïn dans cette même poule.

À quelques jours de la CAN, la sélection algérienne se présente avec un groupe remanié, privé notamment de Houssem Aouar, Ismaël Benacer et Riyad Mahrez. L’équipe pourra toutefois compter sur Islam Slimani et Adam Ounas. Yacine Brahimi, décisif lors du sacre algérien en 2021 face à la Tunisie, figure également dans le groupe dirigé par Vladimir Petkovic.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports MAX 4, à partir de 12 h 50.