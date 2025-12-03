Yura Corporation Ã©tend ses activitÃ©s Ã Kairouan

La ministre de lâ€™Industrie, des Mines et de lâ€™Ã‰nergie, Fatma Thabet Chiboub, a posÃ©, mardi, la premiÃ¨re pierre dâ€™une nouvelle unitÃ© de la sociÃ©tÃ© sud-corÃ©enne Yura Corporation dans le gouvernorat de Kairouan. Lâ€™entreprise, spÃ©cialisÃ©e dans la fabrication de cÃ¢bles et de faisceaux Ã©lectriques pour lâ€™industrie automobile, renforce ainsi sa prÃ©sence dans la rÃ©gion. Il sâ€™agit de la cinquiÃ¨me unitÃ© ouverte dans ce gouvernorat.

Un projet soutenu par la demande mondiale

La ministre a indiquÃ© que ce projet accompagnera le dÃ©veloppement de lâ€™investissement industriel et de lâ€™emploi. Elle a Ã©voquÃ© un contexte caractÃ©risÃ© par une demande mondiale croissante en composants automobiles. Elle a rappelÃ© que Yura Corporation a ouvert sa premiÃ¨re succursale Ã Kairouan en 2007 et quâ€™elle a consolidÃ©, depuis, ses capacitÃ©s opÃ©rationnelles. La nouvelle unitÃ© devrait Ãªtre opÃ©rationnelle en dÃ©cembre 2026.

Une capacitÃ© dâ€™emploi portÃ©e Ã 6 000 personnes

La directrice de Yura Corporation Ã Kairouan, Kaouther Jlassi, a dÃ©clarÃ© Ã lâ€™agence TAP que le projet couvre une superficie de 4 hectares dans la zone industrielle de Kairouan. Lâ€™investissement dÃ©passe 50 millions de dinars. Elle a indiquÃ© que cette unitÃ© permettra de porter la capacitÃ© dâ€™emploi de lâ€™entreprise Ã 6 000 personnes. Les dÃ©tails du calendrier de recrutement nâ€™ont pas Ã©tÃ© prÃ©cisÃ©s.

Une sixiÃ¨me unitÃ© prÃ©vue en 2026

Kaouther Jlassi a ajoutÃ© que lâ€™entreprise lancera, en 2026, la construction dâ€™une sixiÃ¨me unitÃ© dans la rÃ©gion de Metbasta, toujours dans le gouvernorat de Kairouan. Elle a prÃ©cisÃ© que cette future installation sera opÃ©rationnelle dÃ©but 2027. Cette annonce confirme lâ€™ancrage industriel de Yura Corporation dans la rÃ©gion et son choix de poursuivre lâ€™expansion de ses activitÃ©s.

Un groupe prÃ©sent dans 15 pays

Yura Corporation est une entreprise sud-corÃ©enne spÃ©cialisÃ©e dans la fabrication de cÃ¢bles et de composants Ã©lectriques destinÃ©s Ã lâ€™industrie automobile. Elle fournit plusieurs grands constructeurs, dont Hyundai, Kia et Mercedes. La sociÃ©tÃ© possÃ¨de des filiales dans 15 pays, y compris en Tunisie.