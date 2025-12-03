

Mounira Bouzouita occupe une place reconnue dans le développement des ressources humaines en Tunisie et en Afrique. Présidente de l’ARFORGHE et Past Présidente de l’AFDIP, elle agit depuis plus de vingt-cinq ans pour professionnaliser la fonction RH.

Elle accompagne les organisations dans leur transformation digitale et dans l’évolution des compétences. Son parcours s’appuie sur une formation en Ingénierie des Systèmes Économiques et sur des responsabilités stratégiques exercées dans des entreprises nationales et multinationales. Elle occupe aujourd’hui le poste de Directrice des Ressources Humaines chez Asteelflash Tunisie.

Une influence panafricaine structurée

Son action dépasse la dimension nationale. En tant que Secrétaire Générale Adjointe de l’African Human Resources Confederation, elle promeut une vision axée sur le développement des compétences et la préparation des talents africains aux enjeux numériques. Elle porte une réflexion sur l’impact de l’intelligence artificielle et des mutations technologiques sur les organisations. Ce rôle lui permet de contribuer à des initiatives qui visent à renforcer la résilience et l’adaptabilité du capital humain sur l’ensemble du continent.

Une présence active dans les grandes rencontres professionnelles

Mounira Bouzouita intervient régulièrement dans les principaux événements consacrés aux ressources humaines en Afrique. Sa participation aux Journées Africaines des Ressources Humaines et aux sommets panafricains lui permet de partager des retours d’expérience et de favoriser la mise en réseau des acteurs du secteur. Elle contribue ainsi à diffuser des pratiques organisationnelles et managériales observées dans différents environnements économiques.

Un parcours reconnu et engagé

Plusieurs distinctions, dont sa présence à plusieurs reprises parmi les 100 Managers Tunisiens, soulignent la continuité de son engagement. Elle associe expertise stratégique et implication associative. Sa pratique de médiatrice sociale et son activité de business coach renforcent son approche centrée sur l’accompagnement des personnes et des organisations. Elle enseigne également à l’université, ce qui lui permet de participer à la formation de la nouvelle génération de professionnels.

Un leadership combinant rigueur et accompagnement humain

Son parcours illustre un leadership qui repose sur la constance, l’expérience et l’attention portée aux transformations du travail. Elle articule vision organisationnelle et développement des compétences individuelles. Son action dans les structures associatives et institutionnelles vise à renforcer les standards de la profession RH et à favoriser l’émergence d’un cadre de coopération entre les acteurs africains. Cette combinaison d’expérience opérationnelle et d’engagement sectoriel guide son influence auprès des organisations et des professionnels du continent.