La Palestine a créé la première sensation de la Coupe arabe FIFA 2025 en s’imposant face au Qatar (1-0), lundi soir au stade Al-Bayat d’Al-Khor. Le match comptait pour la première journée du groupe A et lançait officiellement une compétition programmée du 1er au 18 décembre. Le scénario s’est joué dans les arrêts de jeu, sur un but inscrit contre son camp par Sultan Al-Brake.

Un but contre son camp dans le temps additionnel

La rencontre est restée verrouillée durant l’essentiel du temps réglementaire. Les deux équipes se sont neutralisées en première période, close sur un score nul (0-0). Le Qatar, pays hôte, n’a pas réussi à capitaliser sur son jeu offensif ni à prendre l’avantage. La Palestine a résisté, avant de bénéficier d’un tournant inattendu.

Le défenseur qatari Sultan Al-Brake a dévié le ballon dans ses propres filets à la 90e+5, offrant la victoire aux Palestiniens. Ce geste malheureux a scellé l’unique but d’un match disputé et marqué par l’enjeu d’une première journée.

La Syrie déjoue elle aussi les pronostics

Un peu plus tôt dans la journée, l’autre rencontre du groupe A a vu la Syrie surprendre la Tunisie (1-0). Le but a été inscrit sur coup franc direct par Omar Maher Khribin à la 48e minute. Cette deuxième surprise consécutive rebat les cartes d’un groupe initialement dominé par les attentes placées sur le Qatar et la Tunisie.

La Palestine et la Syrie en tête

Au terme de cette journée inaugurale, la Palestine et la Syrie occupent la tête du groupe A avec trois points chacun. La Tunisie et le Qatar ferment la marche, à zéro point. Les résultats de cette première journée resserrent immédiatement la lutte pour la qualification aux quarts de finale, prévus les 11 et 12 décembre.

Une 2e journée déjà décisive

La prochaine journée, prévue jeudi, donnera des indications plus nettes sur la hiérarchie du groupe. La Palestine affrontera la Tunisie à 15h30, tandis que le Qatar jouera son avenir contre la Syrie à 18h00. Les deux premiers de chaque groupe accéderont directement au tour suivant. Les quatre équipes restent en lice, mais la pression s’accentue déjà pour les sélections battues lors de cette entame.