Réunie en séance plénière conjointe avec le Conseil national des régions et des districts, l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, samedi soir, les budgets alloués aux missions et missions spéciales inscrits dans le projet de loi de finances pour 2026, au cours d’une session consacrée à l’examen du budget de l’État.

Au cours de la première étape du vote, les députés ont adopté le projet de loi de finances 2026, incluant les budgets des missions et missions spéciales ainsi que l’examen article par article, conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution, à la loi organique n°15 du 13 février 2019 relative à la loi de finances, au décret n°1 du 13 septembre 2024 régissant les relations entre l’ARP et le Conseil national des régions et des districts, ainsi qu’au règlement intérieur du Parlement.

Les budgets des missions spéciales ont été adoptés avec les résultats suivants : pour l’ARP (94 voix pour, 1 abstention, 6 contre), pour le Conseil national des régions et des districts (89 pour, 3 abstentions, 12 contre), pour la Présidence de la République (95 pour, 3 abstentions, 8 contre) et pour la Présidence du gouvernement (88 pour, 6 abstentions, 12 contre).

Le vote a également porté sur les budgets des missions des ministères et institutions clés, avec, notamment : le Ministère de l’Intérieur (93 pour, 2 abstentions, 8 contre), Justice (85 pour, 4 abstentions, 14 contre), Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger (83 pour, 6 abstentions, 15 contre), Défense nationale (91 pour, 2 abstentions, 9 contre), Affaires religieuses (85 pour, 5 abstentions, 13 contre), Finances (82 pour, 5 abstentions, 19 contre), Économie et Planification (78 pour, 4 abstentions, 20 contre), Domaines de l’État et des Affaires foncières (87 pour, 3 abstentions, 17 contre) et Agriculture, des Ressources hydrauliques et de Pêche (69 pour, 7 abstentions, 31 contre).

Les budgets des ministères de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie (61 pour, 11 abstentions, 34 contre), Commerce et Développement des exportations (71 pour, 9 abstentions, 23 contre), Technologies de la communication (87 pour, 6 abstentions, 9 contre), Tourisme (81 pour, 6 abstentions, 15 contre), Équipement et Habitat (77 pour, 5 abstentions, 20 contre), Environnement (63 pour, 6 abstentions, 34 contre), Transports (67 pour, 5 abstentions, 27 contre), Affaires culturelles (59 pour, 11 abstentions, 32 contre), Jeunesse et Sports (66 pour, 11 abstentions, 26 contre) ont également été adoptés.

Les députés ont également validé les budgets des ministères de la Famille, la Femme, l’Enfance et des Personnes âgées (80 pour, 11 abstentions, 14 contre), Santé (85 pour, 6 abstentions, 11 contre), Affaires sociales (74 pour, 8 abstentions, 24 contre), Éducation (70 pour, 9 abstentions, 25 contre), Enseignement supérieur et Recherche scientifique (80 pour, 5 abstentions, 14 contre) et Emploi et Formation professionnelle (74 pour, 8 abstentions, 24 contre).

Dans le même ordre d’idées, le Parlement a approuvé les crédits des missions spéciales des institutions supérieures : Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement (85 pour, 9 abstentions, 11 contre), Conseil supérieur provisoire de la magistrature (75 pour, 11 abstentions, 19 contre), Cour des comptes (85 pour, 7 abstentions, 15 contre), Instance supérieure indépendante pour les élections (80 pour, 9 abstentions, 17 contre), ainsi que les budgets relatifs aux dépenses de financement et dépenses imprévues (84 pour, 5 abstentions, 12 contre) et (89 pour, 7 abstentions, 9 contre), respectivement.

Les travaux de la séance plénière conjointe se poursuivront dimanche 30 novembre à 14h00, afin d’examiner et voter les articles restants du projet de loi de finances 2026 par les membres de l’ARP.