L’Olympique de Marseille a été rejoint dans le temps additionnel par Toulouse FC (2-2) samedi soir au stade Vélodrome, manquant l’occasion de repasser en tête du classement de Ligue 1.

Une réaction tardive insuffisante

Les Marseillais ont été rapidement surpris par Toulouse avec un but d’Emerson dès le premier quart d’heure. Malgré ce départ difficile, les coéquipiers de Nayef Aguerd ont montré des ressources mentales pour revenir dans le match.

Igor Paiaxao a d’abord égalisé à la 66e minute, sur une passe de Bilal Nadir, avant que Pierre-Emile Hojbjerg ne donne l’avantage à Marseille à la 74e minute. Mais l’avant-centre toulousain Santiago Hidalgo a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+2), offrant un point précieux aux visiteurs.

Classement et conséquences

Grâce à ce match nul, Marseille ne profite pas de la défaite du PSG à Monaco (0-1) pour reprendre la première place. Les hommes de Roberto De Zerbi restent deuxièmes, derrière le Paris Saint-Germain. Toulouse, de son côté, conserve sa 9e place provisoire, en attente des autres rencontres de la 14e journée.

Plus tôt dans la journée, Monaco a surpris le PSG grâce à un but de Takumi Minamino à la 68e minute, mettant fin à un mois sans succès en Ligue 1 pour les Monégasques.

Paris en dents de scie

Malgré une 2e place sur 36 équipes en compétition européenne, le PSG montre moins de solidité en Ligue 1. L’équipe souffre notamment de l’absence de joueurs clés tels qu’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Achraf Hakimi. Cette fragilité pourrait continuer à peser sur le classement lors des prochaines journées.