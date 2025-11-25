Le marché Boursier a aligné une deuxième séance consécutive dans le rouge. L’indice de référence a régressé de –0,15 % à 13211,66 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, «Tunisie Valeurs ».

Le volume des échanges s’est établi à près de 9 MD sur la séance, soutenu par une transaction de bloc sur le titre AMEN BANK (pour une enveloppe globale de 2,8 MD).

Le titre TUNINVEST poursuit son élan haussier. L’action a chapeauté le palmarès de la séance avec une progression de 3,7 % à 41,900 D notant que l’action de la société d’investissement a drainé des échanges de 164 mille dinars sur la séance.

Le titre ICF a affiché une bonne prestation sur la séance. L’action du producteur du fluorure d’aluminium s’est offert un gain de 3,3 % à 93,000 D faisant savoir que la valeur a mobilisé un flux de 311 mille dinars sur la séance.

Le titre BH LEASING a accusé la plus forte baisse de la séance. Reculant de –4,5 % à 3,820 D, l’action a amassé un volume très limité de 10 mille dinars sur la séance.

Dans un volume anémique de 2 mille dinars, OFFICEPLAST a terminé la séance sur une note morose. L’action s’est pliée de –2,1 % à 1,850 D sur la séance.

AMEN BANK a été la valeur la plus dynamique de la séance. Terminant inchangée à 47,500 D, l’action a alimenté le marché avec des capitaux relativement fournis de 3,4 MD.